Банда наркоторговцев и рабовладельцев задержана в Ивановской области

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На подпольном производстве работали иностранные граждане, которых удерживали насильно.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Ивановской области задержана банда наркоторговцев и рабовладельцев. Преступная группа организовала в загородном доме лабораторию, где производили запрещенные вещества — по двести килограммов в месяц.

Нелегальный товар продавали через интернет. А работали на подпольном производстве — иностранцы, которых удерживали там насильно.

Оперативники ФСБ обнаружили на месте 35 килограммов уже готового синтетического наркотика и больше семи тонн химических реактивов, а также оружие и боеприпасы. Организаторы незаконного бизнеса арестованы.

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Банда наркоторговцев и рабовладельцев задержана в Ивановской области

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