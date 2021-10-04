Жизнь без рисков и проблем! Астролог рассказала, что опасно делать в разные фазы Луны

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 021

Эксперт по звездам Алена Никольская поделилась секретом счастья, который зависит от влияния естественного спутника Земли.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Jens Büttner, YouTube @Алена Никольская

Ведущий астролог Алена Никольская утверждает: чтобы жить в свое удовольствие, ловко избегать ссор и конфликтов как в личной жизни, так и на работе, важно обращать особое внимание на фазы Луны. По словам эксперта, именно этот космический объект отвечает за человеческие эмоции и душевное состояние. Зная особенности каждого периода, можно с легкостью планировать важные дела, не опасаясь рисков.

В беседе с 5-tv.ru Никольская рассказала, чему лучше уделить особое внимание в ту или иную фазу Луны, а также предостерегла от серьезных ошибок.

Новолуние и растущая Луна

Как известно, за полный цикл, что составляет 28-29 дней, Луна проходит четыре основные стадии. При этом главной является ее «рождение» или по-научному — новолуние. Это время радикальных перемен, новых проектов и контрактов, время создания чего-то необычного. По словам Никольской, за сутки до этого события, а также два дня после него важно посвятить себя планированию, выйти на открытый диалог с собой и подумать, чего именно вам не хватает.

В этот, а также следующий цикл — на растущую Луну — неплохо бы задуматься и о личной жизни. Тем, кто довольно долго страдает от одиночества, важно заводить новые знакомства.

«Это время, когда все растет, развивается, дает свои плоды и входы. Очень и очень важное время. Поэтому любые отношения, которые начаты с новолуния до полнолуния будут иметь большой потенциал», — отметила Никольская.

Идеально подходит период и для официальной регистрации каких-либо отношений: будь то браки или оформление компаний, наем сотрудников и тому подобное. Кроме того, сейчас особенно полезно проводить косметологические и пластические процедуры. Все, что в данный момент направлено на улучшение и созидание вскоре окупится с лихвой!

Полнолуние

Полнолуние же — время экспрессии и накала страстей. Несмотря на то, что в этот период многих так и тянет пуститься в авантюры или доказать всему миру свою правоту, от этого лучше воздержаться. В противном случае — велик риск попасть в сложную ситуацию или быть участником затяжного конфликта.

«В полнолуние нужно быть более аккуратным и бережным, особенно, в отношениях с близкими людьми. Прощайте им их эмоции, эксцентричность. Не напрягайте себя в этот период. Особенно, если занимаетесь тяжелыми видами спорта. Не стоит также регистрировать что-либо», — советует Никольская.

Убывающая Луна

Убывающая фаза или «умирающая Луна» идеально подходит для завершения старых проектов, избавления от чего-то ненужного. В том числе, и людей. Давно мечтали распрощаться с вредной привычкой или не могли решиться на операцию по устранению недостатков? Смело дерзайте! Однако если задумаете разорвать отношения с возлюбленным — прежде подумаете. Восстановить их позже будет невыносимо трудно.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 4 по 10 октября. В следующие семь дней нас ожидает довольно непростой период. Астролог Алена Никольская советует воздержаться от бурных ссор и уделить внимание детям.

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