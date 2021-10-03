Энергия Новолуния и ретроградный Меркурий: астропрогноз с 4 по 10 октября

Предстоящая неделя с 4 по 10 октября будет непростой для всех представителей зодиакального круга. Как рассказала астролог Алена Никольская, сейчас ряд планет пребывают в статичном состоянии, что в астрологии считается признаком самого большого напряжения, когда все сферы нашей жизни вдруг начинают «искрить».

Кроме того, по словам астролога, 6 октября нас ждет Новолуние в знаке Весов, да еще и в соединении со зловредной планетой из созвездия ворона, которая несет очень негативную энергию Марса и Сатурна.

Таким образом, в период Новолуния, которое по традиции закладывает цикл на ближайшие 28-29 дней, нас будет буквально накрывать разными напряженными ситуациями.

Для того, чтобы сохранить мир и порядок в своем окружении, астролог дала ценные рекомендации.

«Иногда будет казаться, что мы находимся внутри какой-то гигантской скороварки и, если не открыть крышку и не выпустить пар, мы буквально взорвемся. Поэтому постарайтесь свои эмоции выпускать, но делайте это продуманно. Потому что, если вы будете на пустом месте кричать и спорить с кем-то, то можете получить такую серьезную ответную реакцию, что-либо эти отношения разрушаться, либо вы можете физически пострадать», — предупреждает Алена Никольская.

На этой неделе, в четверг Венера перейдет из Скорпиона в знак Стрельца. В этот момент нас немножко «отпустит» и наши эмоции станут легче, хотя до этого градус напряжения зашкаливал. Но, как рассказала астролог, к сожалению, Марс и Плутоном, которые продолжат ощущаться в течение всего месяца, будут буквально поливать масла в огонь.

Астролог посоветовала больше внимания уделять своим детям, так как Плутон-планета больших трансформаций, которые часто толкают представителей юного поколения на какие-то социально неодобряемые действия, в различные секты и сомнительные компании.

«До 18 октября включительно Меркурий будет ретроградным. Влияние этой планеты перестанет ощущаться не раньше 25 октября, поэтому нужно быть очень аккуратными за рулем и во всех перелетах», — посоветовала эксперт.

Никольская подчеркнула, что три последних месяца года — октябрь, ноябрь и декабрь являются исключительно важными, так как всегда приносят серьезные перемены в различных сферах жизни. Поэтому в этот период держитесь подальше от токсичных личностей и людей с неустойчивой психикой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как по дате рождения определить идеальный месяц для рождения детей.