Как метеоритный поток Персеиды влиял на историю человечества 12 августа

Каждый год в августе земляне загадывают желания, глядя в ночное небо на звездопад. Это Персеиды — плотный метеоритный поток, двигающийся на огромной скорости со стороны созвездия Персей и достигающий пика своей активности в 12 августа. Между тем астрологи утверждают, что именно с прохождением Персеид связано увеличение числа катастроф и трагических событий, которое, как давно было подмечено, происходят именно в это время года. 5-tv.ru подборку событий, которые произошли в разные годы 12 августа — в день, когда в небе наблюдается максимальное число «падающих звезд».

Самая известная трагедия 12 августа произошла в 2000 году в Баренцевом море. В 175 километрах от Североморска в результате аварии во время учений российского Северного флота затонула атомная подводная лодка «Курск» с 24 крылатыми ракетами и 24 торпедами на борту. Погибли все находившиеся на подлодке 118 человек, включая командира — капитана первого ранга Геннадия Лячина. Позже останки большинства моряков были подняты с глубины 108 метров и захоронены в родных городах.

В этот же день в 1989 году в Австралии произошла одна из самых трагических катастроф воздушных шаров. Возле Алис-Спрингс при наборе высоты один воздушный шар столкнулся с другим, зацепившись за его корзину, и разорвался. Корзина с 12 пассажирами и пилотом начала сильно раскачиваться и стремительно полетела к земле. Никто не выжил. Уцелевший пилот второго воздушного шара отбыл тюремный сок за непредумышленное убийство.

В 1985 году в Японии 12 августа произошла крупнейшая по числу жертв авиакатастрофа. Самолет Boeing-747, принадлежавший Japan Airlines и летевший из Токио в Осаку, врезался в гору Осутака. При крушении погибли 520 человек. Авиакатастрофа вошла в историю также и тем, что в ней оказались выжившие — чудом уцелеть удалось четверым пассажирам.

12 августа 1906 года в России террористическая группа организации «Союз социалистов-революционеров максималистов» устроила покушение на премьер-министра Петра Столыпина. На его даче на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге во время приема граждан террористы бросили две бомбы. В результате мощного взрыва сам Столыпин не пострадал, но ранены были около 100 человек, в том числе его 12-летняя дочь и трехлетний сын. 27 человек погибли на месте, 33 были получили тяжелые увечья, многие впоследствии умерли.

12 августа 1904 года Российская Империя праздновала радостное событие — родился долгожданный наследник престола — цесаревич Алексей. Однако дальнейшая судьба мальчика подтверждает теорию астрологов. Он оказался болен тяжелой неизлечимой болезнью, а в июле 2018 года был расстрелян большевиками вместе со всей семьей в Екатеринбурге.

12 августа 1860 года родилась Клара Гитлер — которой суждено было стать матерью одного из жесточайших диктаторов в истории человечества, основателя национал-социализма и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, развязавшего Вторую мировую войну.

Первая в России железнодорожная катастрофа произошла в ночь на 12 августа 1840 года под Санкт-Петербургом. На открытой тремя годами ранее Царскосельской железной дороге столкнулись два поезда. Тогда погибли семь человек и более 75 пострадали.

12 августа 1828 года в Санкт-Петербурге, в доме сестры Пушкина в возрасте 70 лет умерла Арина Родионовна Яковлева, знаменитая няня поэта, «подруга дней его суровых».

А за четыре года до этого, тоже 12 августа самого Александра Пушкина выслали из Одессы — по приказу императора Александра I он должен был оставаться под надзором в родовом поместье матери в Михайловском. Вернуться в столицу поэту разрешил только следующий правитель Николай I два года спустя.

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