Видео: 15-летний футболист, забивший гол, вписал свое имя в историю российского спорта

|
Алина Потёмкина
34

Сергея Пиняева называют восходящей звездой российского футбола.

Фото, видео: © ФК «Чертаново»

Хавбек московского футбольного клуба «Чертаново» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Парню всего 15 лет, а он забил мяч в ворота противника в третьем туре в игре с «Иртышом». Видео поделился ФК на портале Sportrecs.com.

Гол был совершен на 64 минуте. Юный футболист пробил в левый нижний угол ворот и помог своей команде обыграть соперников. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Сергея Пиняева уже не в первый раз называют восходящей звездой отечественного футбола. Он уже проходил стажировку в английском клубе «Манчестер Юнайтед». Есть мнение, что англичане заинтересованы в нем и подумывают пригласить в свой клуб по достижении игроком совершеннолетия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербургский «Зенит» вошел в ТОП-25 сильнейших футбольных клубов мира.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.24
0.09 85.96
0.04
Жизнь без рисков и проблем! Астролог рассказала, что опасно делать в разн...

Последние новости

0:23
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
0:18
Народный художник РФ скончался в 71 год
0:03
Видео: Двое взрослых и маленькая девочка погибли в ДТП в Псковской области
23:59
«Два сердца надо?» Звезда «Кухни» Лера Федорович призналась, что ждет второго ребенка
23:51
Информация о россиянах в сошедшем с рельсов в поезде в Шотландии выясняется
23:32
«Что ты с нами делаешь?» — Лазарев с голым торсом устроил жаркие пляски у бассейна

Сейчас читают

«Он меня любит кусать»: Королева не считает предосудительными нежности с 18-летним сыном
Как метеоритный поток Персеиды влиял на историю человечества 12 августа
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок