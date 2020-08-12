Видео: 15-летний футболист, забивший гол, вписал свое имя в историю российского спорта

Хавбек московского футбольного клуба «Чертаново» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Парню всего 15 лет, а он забил мяч в ворота противника в третьем туре в игре с «Иртышом». Видео поделился ФК на портале Sportrecs.com.

Гол был совершен на 64 минуте. Юный футболист пробил в левый нижний угол ворот и помог своей команде обыграть соперников. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Сергея Пиняева уже не в первый раз называют восходящей звездой отечественного футбола. Он уже проходил стажировку в английском клубе «Манчестер Юнайтед». Есть мнение, что англичане заинтересованы в нем и подумывают пригласить в свой клуб по достижении игроком совершеннолетия.

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