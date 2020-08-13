Народный художник РФ скончался в 71 год
О смерти Михаила Переяславца сообщили в Российской академии художеств.
Фото: РИА Новости / Юрий Иванов
Скончался народный художник России, скульптор, художник студии военных художников имени Грекова Михаил Переяславец. На момент смерти деятелю искусства был 71 год. О трагедии сообщили в Российской академии художеств.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение организации, о дате и месте прощания со знаменитым художником станет известно позже. Что стало причиной смерти Михаила Переяславца, пока не уточняется.
Скульптор был автором памятника погибшим на «Курске» подводникам, открытом в начале июля в Санкт-Петербурге.
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