Народный художник РФ скончался в 71 год

|
Карина Бернтгольц
11

О смерти Михаила Переяславца сообщили в Российской академии художеств.

Народный художник РФ скончался в 71 год

Фото: РИА Новости / Юрий Иванов

Скончался народный художник России, скульптор, художник студии военных художников имени Грекова Михаил Переяславец. На момент смерти деятелю искусства был 71 год. О трагедии сообщили в Российской академии художеств.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение организации, о дате и месте прощания со знаменитым художником станет известно позже. Что стало причиной смерти Михаила Переяславца, пока не уточняется.

Скульптор был автором памятника погибшим на «Курске» подводникам, открытом в начале июля в Санкт-Петербурге.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.24
0.09 85.96
0.04
Жизнь без рисков и проблем! Астролог рассказала, что опасно делать в разн...

Последние новости

0:30
Роза Сябитова назвала главные опасности сожительства
0:23
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
0:18
Народный художник РФ скончался в 71 год
0:03
Видео: Двое взрослых и маленькая девочка погибли в ДТП в Псковской области
23:59
«Два сердца надо?» Звезда «Кухни» Лера Федорович призналась, что ждет второго ребенка
23:51
Информация о россиянах в сошедшем с рельсов в поезде в Шотландии выясняется

Сейчас читают

«Он меня любит кусать»: Королева не считает предосудительными нежности с 18-летним сыном
Как метеоритный поток Персеиды влиял на историю человечества 12 августа
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок