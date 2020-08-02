Почему резко похудела Полина Гагарина?

Вес и внешняя худоба Полины Гагариной заставляют поклонников всерьез беспокоиться за звезду. Если раньше она просто активно занималась спортом и выглядела подтянутой, то сейчас ее фигура все больше вызывает волнение, чем восхищение. Столичный диетолог Ирина Верикович в беседе с изданием Popcake.ru назвала возможную причину резкой потери веса артисткой.

«Судя по снимкам, Полина сейчас немного переборщила с худобой, она и в последнее время была стройная, но сейчас, видимо после развода, вес на фоне стресса опустился до минимально допустимой отметки», — отметила диетолог.

Также она добавила, что на вид Гагарина весит около 39 килограммов, что ненормально для ее организма. Такое стремительное похудение может быть даже признаком анорексии, заметил также в интервью изданию iReactor специалист-консультант по лечению больных нервной анорексией и булимией Андрей Брюхин. По его словам, причины могут быть связаны изначально с благими намерениями.

«К нервной анорексии может привести сознательное желание похудеть, а также иные мотивы. Допустим, оздоровление организма, начало так называемого здорового, правильного питания или какие-то идеи самосовершенствования. Допустим, я буду меньше есть, и таким образом тренирую свою волю», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что чем раньше будет начато лечение анорексии, тем лучше. Чем больше потеря веса, тем сильнее искажение пациента в восприятии себя.

Полина Гагарина пару дней назад напугала фанатов «анорексичным» фото. Звезда выложила снимок в купальнике и поделилась тем, как проводит солнечные дни, но подписчики начали бить тревогу из-за чрезмерной худобы артистки. Некоторые связывали это с событиями из личной жизни певицы. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно Полина Гагарина впервые прокомментировала сообщения о своем разводе.