Рецидивист забил до смерти юного каратиста под Воронежем

Рецидивист забил до смерти 18-летнего каратиста под Воронежем. Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент произошел 8 августа в поселке Кантемировка.

По предварительным данным, между юным спортсменом и подвыпившим 26-летним мужчиной на одной из улиц произошел конфликт. В определенный момент старший участник перепалки ударил каратиста в лицо. Парень рухнул на асфальт и потерял сознание. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, 11 августа от полученных травм спортсмен скончался.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый задержан. Выясняются его мотивы.

По неподтвержденным данным, предполагаемый преступник в прошлым был трижды судим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Великобритании умерла после уборки при загадочных обстоятельствах.