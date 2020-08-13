Жительница Великобритании умерла после уборки при загадочных обстоятельствах

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Василий Заика
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Инцидент произошел на днях в западном Лондоне.

Жительница Великобритании умерла после уборки при загадочных обстоятельствах

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Жительница Фелтхэма на западе Лондона скончалась после уборки в своем доме при странных обстоятельствах, пишет My London. Издание отмечает, что 34-летняя Селия Сеймур решила навести в жилище порядок и, чтобы получше отмыть ванну, смешала в ведре отбеливатель с моющим средством.

В этот момент к дому британки подъехал начальник, с которым у нее была договоренность о встрече. Когда мужчина зашел внутрь он сразу почувствовал резкий запах и вывел подчиненную на улицу. Через несколько минут у женщины начался приступ удушья, и она потеряла сознание.

Подоспевшие на место медики госпитализировали пострадавшую. Британка была введена в искусственную кому. Несмотря на усилия врачей, Селия Сеймур скончалась через четыре дня после инцидента.

Родственники погибшей рассказали, что причиной ее смерти стал газ, который выделился в воздух после смешивания химикатов. В результате у женщины произошел астматический приступ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мотоциклист насмерть сбил «вице-мисс Чита-2019» во время нелегальных гонок.

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