«Цепь солидарности» с задержанными в ходе протестов вновь выстроилась в Минске

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Небольшими группами люди выстраиваются в импровизированные цепи в разных частях белорусской столицы, призывая освободить всех.

Фото, видео: Globallookpress // Cezary Kowalski

Акции солидарности с задержанными в ходе протестов проходят в разных частях столицы Белоруссии. Как сообщает корреспондент ТАСС, небольшими группами люди выстраиваются в импровизированные цепи солидарности, некоторые с цветами в руках.

Так, около 20 человек встали вдоль проспекта Независимости, аналогичные акции зафиксированы в районе станций метро «Каменная горка», «Малиновка», «Петровщина».

Проезжающие мимо водители сигналами приветствуют участников мирной акции. Правоохранители спокойно наблюдают за происходящим и не вмешиваются.

Также в сетях, как отмечает агентство, появилась информация о том, что задержанных начали массово выпускать из изоляторов. Однако этому еще нет официального подтверждения.

А ситуация в Белоруссии этой ночью была относительно спокойной. Отдельные стычки с милицией зафиксированы на окраине Минска.

Так, в одном из спальных районов неизвестные устроили стрельбу. Их задержали. На дорогах стражи порядка вынуждены были разбирать баррикады. В отделение милиции доставили двоих молодых людей, которые готовили коктейли Молотова, чтобы забросать ими парковку у торгового центра.

А вот в Европе такую форму протестов, кажется, считают нормой. Литва, Польша и Латвия потребовали от властей Белоруссии освободить всех погромщиков. В случае отказа пригрозили санкциями. Приостановить поставки американской нефти пообещал и госсекретарь США Майк Помпео.

Ограничения могут коснуться и спорта. Международная федерация хоккея не исключила, что Минск может лишиться статуса столицы Чемпионата мира в 2021 году.

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