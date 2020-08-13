Без гарантии на отдых: Россияне массово бронируют туры за рубеж на Новый год

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Молодцова Анна
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Таиланд и страны Европы, границы с которыми еще не открыты, пользуются наибольшим спросом российских путешественников.

Без гарантии на отдых: Россияне массово бронируют туры за рубеж на Новый год

Фото: ТАСС / ATIENZA

Россияне вовсю начали бронировать туры на новогодние праздники в дальнее зарубежье, несмотря на то, что авиасообщение с большинством стран пока не возобновилось.

По расчетам Tinkoff CoronaIndex, в июле количество бронирований авиабилетов за границу на период с конца декабря по конец января выросло на 30% по сравнению с июнем. При этом, как отмечают аналитики, в десятку наиболее популярных направлений вошли только три российских города — Сочи и Санкт-Петербург. Наиболее востребованными оказались рейсы в Денпасар, Дубай, Стамбул, на Пхукет и Шри-Ланку.

В онлайн сервисе по продаже дешевых авиабилетов OneTwoTrip рассказали, что около 45% билетов, купленных на новогодние праздники, приходятся на внутренние направления. Все остальное — Таиланд, Испания, Италия и ОАЭ. В Aviasales также отметили, что пользователи активно изучают различные предложения по билетам за рубеж. При этом лидером поисковых запросов является Таиланд.

В сервисе по бронированию туров Level Travel отметили: несмотря на фактическое отсутствие продаж, путешественники активно интересуются турами в Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. А представители Tez Tour сообщили, что есть явный спрос на европейские горнолыжные курорты по акциям раннего бронирования, пишет «Коммерсантъ».

Вместе с тем собеседник издания в туристической отрасли считает, что скорого открытия границ с Таиландом, Вьетнамом и Индией россиянам ждать не стоит. По его мнению, такое популярное туристическое направление как Египет станет доступно не раньше октября-ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией.

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