«Мы обеспокоены» — Мария Захарова прокомментировала протесты в Белоруссии
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что найти так называемый «российский след» в дестабилизации ситуации в братской республике безосновательны.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга с журналистами прокомментировала ситуацию в Белоруссии, которая сложилась за последние несколько дней.
«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениям общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что на фоне происходящего отчетливо прослеживается «беспрецедентное давление» на белорусские власти из-за рубежа, целью которых является желание расколоть общество и дестабилизировать ситуацию.
Представитель МИД РФ обратила особое внимание на тот факт, что поиски так называемого «российского следа» в этой ситуации безосновательны, а попытки рассорить и внести разлад в отношения двух стран «обречены на провал».
«Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия. Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло», — заявила Захарова.
Протесты в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после объявления предварительных итогов выборов президента, в которых с колоссальным преимуществом победил действующий глава республики Александр Лукашенко.
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