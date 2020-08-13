«Хочет посмотреть ему в глаза!» — дочь Федосеевой-Шукшиной о ее разводе с Алибасовым

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Виктория Андреева
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Ольга Шукшина заявила, что актриса не может простить супругу предательства из-за наследства.

«Хочет посмотреть ему в глаза!» — дочь Федосеевой-Шукшиной о ее разводе с Алибасовым

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Квартирный вопрос может довести до развода Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова. По утверждению дочери знаменитой актрисы Ольги, ее мать всерьез намерена расторгнуть брак с продюсером. Однако перед этим хочет лично «посмотреть ему в глаза», сообщает РИА Новости.

Как известно, конфликт в семье Федосеевой-Шукшиной из-за элитной недвижимости тянется вот уже который месяц. Изначально актриса подписала документы о дарении квартиры своему знаменитому супругу. Тот — продал жилплощадь украинскому помощнику Сергею Моцарю. Затем — родственники звезды, ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник, а после и она сама захотели оспорить сделку.

Мотивация проста: женщина якобы не отдавала отчет своим действиям, когда пришла к нотариусу. По версии защиты, сильное воздействие оказали лекарства, которые Лидия принимала после долгой болезни.

«Она не понимала и до сих пор не понимает, что квартира была преподнесена в дар. Они (Бари Алибасов, его сын и адвокат Сергей Жорин — Прим.ред.) использовали ее немощь. Для меня это просто издевательство над пожилым человеком», — заявляла младшая дочь актрисы Ольга Шукшина.

Родственница Федосеевой-Шукшиной настаивает, что та никогда не планировала переписывать квартиру на третьих лиц, ведь ранее уже завещала многомиллионное наследство внукам. По мнению Ольги, Алибасов и его сторонники просто воспользовались удачным моментом. При этом сознательно не позвали на сделку никого из близких людей актрисы.

«Прежде чем подать на развод, она хочет встретиться и посмотреть в глаза мужу», — заявила Ольга, отметив, что тот не идет на контакт. — «Мы слышали сына Бари-младшего, но не слышали отца. Мы настаиваем на том, чтобы провести встречу Алибасова и Лидии Николаевны, чтобы посмотреть ему в глаза».

В заключение дочь актрисы добавила, что конкретных претензий к нынешнему владельцу квартиры Сергею Моцарю не имеет. Ведь они всегда «могли найти общий язык», а сейчас он просто стал «заложником этих отношений в шоу-бизнесе».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд наложил арест на квартиру Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве.

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