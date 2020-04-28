Квартирный вопрос: кому выгоден передел имущества Лидии Федосеевой-Шукшиной?

Последние годы все не сладко в семье 81-летней народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ежегодно, один за другим всплывают скандалы, связанные с потомками династии, а теперь в водоворот событий попала и она сама.

Два года назад ее внучка Анна тайно продала принадлежащую ей долю в петербургской квартире. Федосеева-Шукшина даже судиться с ней хотела, но не вышло — она сама ей подписала дарственную. Единственное условие — сохранить квартиру при жизни бабушки — Анна не выполнила.

А недавно внучка продала свою долю и в московской четырехкомнатной квартире знаменитого деда на улице Бочкова. Эту жилплощадь ее дед, советский писатель Василий Шукшин получил на всю семью незадолго до смерти. Квартира считается мемориальной и на здании установлена гранитная доска. Долю на Анну в свое время переписала средняя дочь Федосеевой-Шукшиной Мария, вторая половина принадлежала младшей Ольге. В свое время так разделила наследство писателя народная артистка.

Удивительным оказалось объяснение самого факта сделки. Фитнес-тренер Теймур Керимов, которому Анна продала свою долю заявил, что таким образом помог ей «избавиться от натиска родственников». Якобы Ольга затравила племянницу и требовала отдать недвижимость. После огромного скандала Анна заявила, что отдаст бабушке квартиру в Финляндии, чтобы успокоить ее.

Но на этом квартирные страсти среди наследников великого писателя не закончились. К слову, главным обвинителем и в последующей истории опять стала младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга. Она обвинила последнего мужа мамы известного продюсера Бари Алибасова в том, что тот лишил народную артистку «двушки» в Новой Москве.

Сначала в СМИ появилось осторожное заявление адвоката Лидии Николаевны Юлии Вербицкой-Линник, что самоизоляция мешает решить некий квартирный вопрос между актрисой и ее супругом, и выразила надежду, что Алибасов в ближайшее время ответит и семейный вопрос легко разрешится.

Позднее выяснилось, что принадлежащая Федосеевой-Шукшиной квартира в Новой Москве записана на помощника Алибасова. На фоне этого Ольга, ранее обвинившая продюсера в желании получить права на творческое наследие Василия Шукшина, заявила, что пятый муж ее матери претендует на имущество семьи и таким образом планирует потихоньку его себе присвоить.

Два дня назад в ряде СМИ, включая издение «7 дней» появилось открытое письмо Лидии Федосеевой-Шукшиной, в котором она потребовала вернуть принадлежащую ей недвижимость.

«Мы с Бари приехали в офис его адвоката. Тот поздоровался, потом зачем-то пофотографировался с нами, а затем дал мне подписать какие-то бумаги. Я спросила у Бари, что за документы. Муж улыбнулся и сказал: „Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали“. Адвокат показал, где мне необходимо расписаться — на последней странице документа. Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью. В юридических тонкостях не разбираюсь. Возможно, действовала неосмотрительно, но подчеркну: я снова не ожидала подвоха от близкого человека…» — заявила она, при этом подчеркнув, что очень любит своего мужа.

Актриса рассказала, что все это произошло на фоне предыдущих разбирательств с недвижимостью после продажи долей ее внучкой Анной.

По документам она подарила квартиру Алибасову, а тот продал ее своему помощнику. При этом Лидия Николаевна уверена, что ее муж стал жертвой обмана.

И вот сегодня с официальным ответом выступила вторая сторона в программе Первого канала. Бари Алибасов объяснил, что по договору купли-продажи передал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю.

«Я не могу утверждать точно, поскольку участвовал только в сопровождении сделки дарения между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым. Однако предполагаю, что оформление недвижимости на помощника Алибасова имеет под собой цель — снизить градус напряженности как среди родственников Шукшиной, так и среди родственников Алибасова. При этом я уверен, что бенефициаром квартиры по-прежнему остается Алибасов, а его помощник всего лишь номинальный владелец», — прокомментировал ситуацию в интервью 5-tv.ru адвокат продюсера Сергей Жорин.

Юрист также ответил и на обвинения со стороны актрисы и ее представителей в свой адрес, предоставив видеодоказательства.

«Как адвокат, я могу осуществлять юридическое сопровождение сделки. Не заверение подписи (как это пытаются преподнести недоброжелатели), а именно сопровождение (составление договора, консультации, составление пакета документов на регистрацию…) Поскольку законом предусмотрена возможность оформления перехода права собственности в простой письменной форме (то есть без привлечения нотариуса) — так и было сделано, поскольку это значительно сокращает расходы на оформление сделки. Однако, понимая, что родственники Лидии Николаевны будут пытаться оспорить сделку, с разрешения присутствующих я записал момент подписания договора на свой мобильный телефон. Кроме того, я убедился, что Лидия Николаевна понимает последствия этой сделки и осознает свои права и обязанности. Напоследок, Шукшина сама предупредила меня, что мы все еще натерпимся от ее родственников. После совершения сделки супруги еще какое-то время пробыли у меня в офисе, шутили, дурачились, а потом вместе уехали. Впоследствии документы были переданы на государственную регистрацию и официально зарегистрирован переход права», — пояснил обстоятельства сделки Сергей Жорин.

Увиденное повергло Ольгу Шукшину и адвоката Юлию Вербицкую-Линник в шок. Защищаясь, они даже попытались обвинить Жорина в том, что он записывает своих клиентов на скрытую камеру, хотя невооруженным взглядом было видно, что запись Федосеевой-Шукшиной велась в открытую и с разрешения присутствующих.

Глядя на это, присутствующие в студии задались вопросом: кто тогда впоследствии ввел в заблуждение 81-летнюю народную артистку РСФСР, что она не попыталась решить все мирным путем напрямую, а выступила с обращением в СМИ. При этом, Лидия Николаевна по видеосвязи в студии в очередной раз подтвердила, что искренне любит своего мужа и ему доверяет. Кроме того, они в постоянном контакте.

Тем более тогда становится непонятным, зачем в начале апреля адвокат актрисы через СМИ обратилась к Бари Алибасову, чтобы тот отреагировал на их запрос по имущественному спору, если супруги постоянно созваниваются. Возможно, называющая себя «звездным адвокатом» Юлия Линник-Вербицкая таким образом пытается себе набрать очки. Ведь в ее копилке известных клиентов есть еще только умершая год назад вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

«Вы завидуете Жорину!» — громогласно на всю студию и под одобрительные кивки гостей заявил Бари Алибасов-младший, когда ситуация слегка накалилась.

Эксперты согласны, что оформление недвижимости на третье лицо (бенефициара — Прим.ред.) предприятие довольно рискованное. Однако, когда предать тебя могут близкие тебе родственники, иногда стоит и рискнуть. Череда скандалов и имущественных споров настолько сильно затянули в трясину потомков великого писателя Василия Шукшина, что они совершенно забыли о том, какую достойную жизнь прожили он и его жена народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина.

Конечно, скандалы в желтой прессе все это не перечеркнут, но они наносят непоправимый ущерб здоровью 81-летней актрисы и оставляют для потомков неприятные ассоциации с именами людей, оставивших огромный след в советской и российской культуре.

С этим согласны и друзья актрисы. В интервью «Собеседнику» Александр Панкратов-Черный выразил искреннее возмущение, что один за другим ее предают родственники, занимаясь дележкой и распродажей имущества. А, как сообщал 5-tv.ru, телеведущая и актриса Яна Поплавская и вовсе не цензурно высказалась в адрес поступка внучки актрисы Анны.