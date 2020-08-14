«Как старая школьница»: Наташу Королеву осудили за образ не по годам

Эстрадную певицу Наташу Королеву в очередной раз раскритиковали за нелепый образ. Фанатам не понравилось, что 47-летняя звезда оделась слишком молодежно для ее лет, а украшения пользователям показались «будто взятыми из шкатулки девочки».

На снимке, который не понравился юзерам, Королева одета в черную блузку с воланами на рукавах и укороченные джинсы с разрезами. Образ она дополнила броскими цветными очками, повязкой на голове и пестрым разноцветным колье. Все это, по мнению подписчиков, только старит Наталью и делает ее похожей на мать певицы.

Instagram @koroleva__star

«Верните прежнюю Наташу!»

«Как старая школьница»;

«Этот образ вас изуродовал, раньше были прекрасны»;

«Становится мамой Людой», — писали в комментирях.

Фолловеры не упустили возможности напомнить о пластических операций, которые, по их мнению, испортили первозданную красоту жены Тарзана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Королева объяснила, почему ее кусает 18-летний сын.