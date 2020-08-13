Стало известно, когда ждать новых iPhone

Появилась информация, когда Apple представит новые модели iPhone. Предполагаемыми датами презентаций поделился в своем блогер в Twitter Джон Проссер, который не первый раз распространяет данные о продуктах компании.

Twitter @jon_prosser

Проссер утверждает, что в этом году о новинках расскажут позднее, чем обычно. По его словам, Apple планирует организовать два мероприятия. 7 сентября будут представлены Apple Watch и iPad, а 12 октября — серия iPhone 12. Подробностей о моделях часов и планшетов блогер раскрывать не стал.

Также он отметил, что предзаказ на гаджеты компания откроет в дни презентаций, а купить можно будет чуть позднее. Например, iPhone 12 можно будет приобрести 19 октября, а версию Pro спустя некоторое время, уже в ноябре. Конкретной даты Проссер называть не стал.

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