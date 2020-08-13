Московский педофил шесть лет истязал и развращал троих своих детей

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Валентин Черников
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Мужчина систематически напивался и издевался над двумя дочерьми и сыном.

Московский педофил шесть лет истязал и развращал троих своих детей

Фото: Globallookpress / Vladimir Godnik

Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении 33-летнего педофила, который на протяжении шести лет издевался над собственными детьми.

Как стало известно 5-tv.ru, в апреле этого года мужчину привлекли по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Накануне в процессе работы с обвиняемым сотрудники угрозыска выяснили, что помимо развратных действий злоумышленник систематически избивал двух своих дочек и сына.

Известно, что обвиняемый нигде не работал и постоянно употреблял алкоголь. Будучи пьяным под предлогом воспитательных мер он три-четыре раза в неделю наносил ребятам удары по голове и телу. Сейчас детям девять, 11 и 15 лет.

Фигурант двух уголовных дел помещен под стражу в столичное СИЗО-1 — «Матросскую тишину».

Ранее 5-tv.ru писал, что врач-педофил из Петербурга домогался на приеме до 13-летнего мальчика.

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