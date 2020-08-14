Вино или что-то покрепче? Россияне стали разумнее выбирать алкоголь
В Роскачестве отметили, что жители страны постепенно отходят от употребления крепких напитков.
Фото: Globallookpress / Jens Kalaene
В стране зафиксировано смещение потребления к вину от более крепких алкогольных напитков. Об этом сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. По его словам, жители страны стали более избирательно подходить к вопросу алкоголя и наблюдать это ему отрадно.
«Мы видим повышение осведомленности и разумности потребителя, который делает осознанный выбор в пользу качественного товара», – отметил Лоевский.
Смещение потребления к вину, по словам эксперта, может быть обусловлено продвижением отечественного производителя и хорошим финансированием этой отрасли в стране.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, специалисты Роскачества сообщили о вреде свежевыжатых соков.
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