Вино или что-то покрепче? Россияне стали разумнее выбирать алкоголь

В стране зафиксировано смещение потребления к вину от более крепких алкогольных напитков. Об этом сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. По его словам, жители страны стали более избирательно подходить к вопросу алкоголя и наблюдать это ему отрадно.

«Мы видим повышение осведомленности и разумности потребителя, который делает осознанный выбор в пользу качественного товара», – отметил Лоевский.

Смещение потребления к вину, по словам эксперта, может быть обусловлено продвижением отечественного производителя и хорошим финансированием этой отрасли в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, специалисты Роскачества сообщили о вреде свежевыжатых соков.