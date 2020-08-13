Пилоты не пострадали при падении учебного самолета L-39,заявили в Минобороны

Пилоты не пострадали при падении учебно-тренировочного самолета Aero L-39 Albatros в Выселковском районе на границе с Тихорецким районом Краснодарского края. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Как стало известно 5-tv.ru, пилоты успели катапультироваться. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Военные отцепили территорию падения.

Самолет Aero L-39 Albatros чехословацкий учебно-боевой самолет. Создан для замены учебно-тренировочного самолета Aero L-29 Delfin. Совершил первый полет 4 ноября 1968 года. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора.