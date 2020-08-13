Пилоты не пострадали при падении учебного самолета L-39,заявили в Минобороны

|
Алиса Маркова
Срочная новость 9

ЧП произошло в Выселковском районе Краснодарского края.

Пилоты не пострадали при падении учебного самолета L-39,заявили в Минобороны

Фото: ТАСС / Шамуков Руслан

Пилоты не пострадали при падении учебно-тренировочного самолета Aero L-39 Albatros в Выселковском районе на границе с Тихорецким районом Краснодарского края. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Как стало известно 5-tv.ru, пилоты успели катапультироваться. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Военные отцепили территорию падения.

Самолет Aero L-39 Albatros чехословацкий учебно-боевой самолет. Создан для замены учебно-тренировочного самолета Aero L-29 Delfin. Совершил первый полет 4 ноября 1968 года. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
73.61
0.37 87.04
1.08
Дата рождения — главное? HR-специалисты оценили важность знака зодиака пр...

Последние новости

18:45
Пилоты не пострадали при падении учебного самолета L-39,заявили в Минобороны
18:44
Видео: США обвинили Иран в захвате танкера в международных водах
18:38
Учебно-тренировочный самолет упал на Кубани
18:36
«Я объелась!» — Рудова опровергла слухи о своей беременности
18:36
Потерявшие работу сотрудники получат допвыплаты. Какие гарантии?
18:28
Лиза Арзамасова заинтриговала подписчиков новым имиджем

Сейчас читают

«Для зоопарка гожусь»: Сын Сафронова оценил свои шансы сойти по весу за льва
Шпица в купальнике рассказала о превратностях своего актерского типажа
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок