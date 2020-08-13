Стас Костюшкин рассказал правду о «тайном» четвертом ребенке и переезде в США

На днях в СМИ появилась информация о том, что солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин ради новой беременной подруги из США бросает нынешнюю супругу и двоих детей и навсегда улетает из России.

Такие новости не оставили равнодушным ни одного поклонника певца. В комментариях пользователи сети то поздравляли Стаса с грядущим пополнением, то ругали за «немужской поступок». Неожиданно для всех хранивший долгое молчание артист, наконец, расставил точки над «i».

В личном Instagram-аккаунте Костюшкин процитировал «желтое» издание и оставил небольшую заметку.

«Вона как, Петрович! Поеду, значит, Америку с колен подЫмать!» — написал артист. (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.)

Instagram @stas_kostyushkin_official

«Чудны дела твои, Господи!»

«Новости, которые мы заслужили!»

«А куда деваться-то, надо, значит, поднимать!»

«Уж совсем не о чем, видимо, писать!» — отбросив сомнения, восклицали фанаты артиста.

Как известно, на протяжение почти 15 лет российский певец и шоумен Стас Костюшкин счастлив в браке с трижды чемпионкой России по акробатике Юлией Костюшкиной (Клоковой). В 2006 году звезда подарила артисту очаровательного наследника Богдана, а в 2015-м — Мирона. От предыдущего брака с танцовщицей Ольгой у артиста остался сын Мартин. Однако все это время женщина редко позволяла бывшему мужу с ним общаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Костюшкин поделился редким фото с 17-летним наследником Мартином.