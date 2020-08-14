На одном дыхании: Россиянин отжал штангу под водой 76 раз, побив рекорд американца

Сибирский силач побил рекорд Гиннеса по жиму штанги лежа под водой. Виталий Вивчар из Томска, профессиональный спортсмен, в прямом смысле на одном дыхании смог поднять спортивный снаряд 76 раз, тем самым оставив далеко позади нынешнего рекордсмена.

Тренажерный зал на дне озера, зрители на берегу. За новым подводным достижением, тоже затаив дыхание, наблюдал Линар Гинаттулин.

Этому, лежащему на земле и тяжело вздыхающему молодому человеку, не требуется медицинская помощь. Так, чемпион России и Евразии по русскому жиму Виталий Вивчар, готовится побить рекорда Гиннеса в необычных условиях. Пятидесятикилограммовый снаряд он должен поднять под водой задержав дыхание, минимум 63 раза.

«Все будет происходить при помощи видео фиксации, то есть весь процесс начиная от взвешивания снаряда, до захода в воду и выхода из нее. Будет сниматься камерами, с нескольких ракурсов, согласно всем требованиям», — объяснял план действий директор центра социальных инициатив Михаил Ковалев.

Прямо в воде, за временем будет следить профессиональный хронометрист. Личный тренер так же не будет отводить глаз от Виталия проверяя правильность выполнения упражнений. На берегу, помимо сотни собравшихся зрителей, соблюдение всех требований будет оценивать представитель книги рекордов.

Штанга взвешена, но сибирский силач до сих пор не подходит к берегу. От волнения его пульс поднимается, но зрители стараются поддержать спортсмена.

«Как вы думаете, у спортсмена все получится?»

«Обязательно, мы в него верим».

Среди болельщиков, нашелся скептически настроенный мужчина, который считает, что под водой вес штанги значительно уменьшится. И такой рекорд поставить не так уж и сложно. Спортсмены предложили ему самому попробовать себя в шкуре рекордсмена. И вот что из этого вышло.

«Все что ли?»

«Да я на втором разе уже свалился с лежака».

«Высчитывая по формулам, мы получили, что примерно на шесть-семь килограммов легче. То есть вес здесь особую роль не играет. Потому что Виталий является элитой, мастером спорта международного класса по жиму лежа — 55 килограмм. То есть это народный жим, поэтому вес 50 килограмм незначительный совсем. Здесь мы сделали акцент на самом дыхании. Виталий развивал свое дыхание, с ним у него была небольшая проблема», — пояснил тренер и коллега по тренировкам чемпиона Тимур Лятамбург.

Несмотря на проблемы с дыханием, Виталий все-таки решился. Наблюдатели уже в воде, спортсмен смочил маску, сделал последние вдохи и окунулся в воду. На берегу все замерли в ожидании… Через минуту толпа начинает тревожится. Но вдруг представитель книги рекордов начинает громко считать: 61, 62, 63…

И вот рекордсмен Книги Гиннеса выходит на сушу. С трудом сдерживая эмоции, первой его встречает мама.

«Меня трясет просто. Я гордость чувствую. Я очень рада за него. Да я и была уверена, что он выиграет. И сделает больше чем какой-то американец!» — восторженно говорит мама рекордсмена.

Мировым рекордсменом по жиму штанги под водой на задержке дыхания до сегодняшнего дня был американец, который поднял ее 62 раза. Виталий превзошел даже свои ожидания, сделав на 14 больше.

«Я обычно не праздную такие моменты. Греет душу — вот это для меня уже праздник. Что вы все собрались, болели. Для меня важнее эти эмоции», — говорит Виталий.

Да и думать об отдыхе Виталию рано. Нужно заполнить специальные документы, отправить их с доказательной базой для проверки на адрес комиссии книги. И только через год фамилия — Вивчар появится в книге рекордов Гиннеса.



