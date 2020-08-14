Друг назвал причину смерти звезды «Битвы за Севастополь» Сергея Куницкого
Антон Хабаров посвятил пост в Instagram своему приятелю, ушедшему из жизни.
Фото: Kino-teatr.ru
Смерть 35-летнего актера Сергея Куницкого, известного по фильмам «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего», была неожиданной для фанатов и его родных. Теперь же его коллега и близкий друг, актер Антон Хабаров, на личной странице в Instagram поведал, что стало причиной смерти молодого мужчины.
Хабаров посвятил другу пост, где написал о Куницком, упомянув, что именно он был голосом енота Ракеты в «Стражах Галактики». Актер принес соболезнования семье друга.
«Своим мастерством он делал наши спектакли лучше. Слова не смогут передать ничего», — горестно подписал он фото Сергея.
«А что произошло, от чего он умер? Светлая память!» — спросил его один из подписчиков.
«Сердце или тромб», — лаконично ответил Хабаров.
«Тромб», — констатировал он чуть позже, отвечая на вопрос другого пользователя сети.
Сергею Куницкому было всего 35 лет. Артист Московского Губернского театра за свою жизнь сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов, самыми известными из которых стали «Битва за Севастополь» и «Тест на беременность».
Ранее 5-tv.ru писал воспоминания другого друга о Сергее Куницком.
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