Друг назвал причину смерти звезды «Битвы за Севастополь» Сергея Куницкого

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Анастасия Шадская
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Антон Хабаров посвятил пост в Instagram своему приятелю, ушедшему из жизни.

Друг назвал причину смерти звезды «Битвы за Севастополь» Сергея Куницкого

Фото: Kino-teatr.ru

Смерть 35-летнего актера Сергея Куницкого, известного по фильмам «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего», была неожиданной для фанатов и его родных. Теперь же его коллега и близкий друг, актер Антон Хабаров, на личной странице в Instagram поведал, что стало причиной смерти молодого мужчины.

Хабаров посвятил другу пост, где написал о Куницком, упомянув, что именно он был голосом енота Ракеты в «Стражах Галактики». Актер принес соболезнования семье друга.

«Своим мастерством он делал наши спектакли лучше. Слова не смогут передать ничего», — горестно подписал он фото Сергея.

Instagram @anton_xabarov

«А что произошло, от чего он умер? Светлая память!» — спросил его один из подписчиков.

«Сердце или тромб», — лаконично ответил Хабаров.

«Тромб», — констатировал он чуть позже, отвечая на вопрос другого пользователя сети.

Сергею Куницкому было всего 35 лет. Артист Московского Губернского театра за свою жизнь сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов, самыми известными из которых стали «Битва за Севастополь» и «Тест на беременность».

Ранее 5-tv.ru писал воспоминания другого друга о Сергее Куницком.

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