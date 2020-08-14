«Ничего не боялся»: друг звезды «Битвы за Севастополь» об умершем артисте

Российский актер Сергей Куницкий, известный по фильмам «Битва за Севастополь», «Мы из будущего» и «Тест на беременность», ушел из жизни в возрасте 35 лет. Коллега и близкий друг артиста Андрей Архипов поделился воспоминаниями о товарище с сайтом Inforeactor.ru.

По словам Архипова, Куницкий был смелым артистом, которые не боялся экспериментов и разнообразных идей. А когда они вместе учились в СПбГАТИ, то у них даже возник творческий дуэт.

«У нас было необычное наказание за разные провинности: за опоздание, невыполненное задание мастера… Называлось оно Творческое извинение. Придумывался этюд на ту тему, за которую извиняемся. Вот тут у нас с ним и возник творческий дуэт. Что мы только не делали: „Звездные войны“, „Люди в черном“, „забыл что-то сделать, потому что стерли память“. Весь курс ждал наших „извинений“. Мы даже намеренно стали косячить, чтобы выполнять эти задания. Было столько идей самых безумных! Но Серега говорил: „Давай пробовать“. Он всегда готов был пробовать, ничего не боялся!», — рассказывает актер.

Однако после выпуска пути друзей разошлись. Из-за плотного творческого графика им не удавалось видеться лично, но они посещали спектакли друг друга. По словам Архипова, роли у Куницкого всегда были яркими, например, чего стоит его интерпретация Медведя в спектакле «Обыкновенное чудо», в которой он был «убедителен и мужественен».

О проблемах со здоровьем, которые мучили друга, Архипов не знал. И внезапная смерть стала для него неприятным сюрпризом. Из-за проживания в разных городах друзья последние годы даже общаться стали не так часто.

Сергей Куницкий родился 20 июня 1985 года. За время своей карьеры он исполнил около 30 ролей в фильмах и сериалах. Больше же всего зрителям он запомнился по картинам «Тест на беременность», «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего». По предварительным данным, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

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