За что предложили лишать прав злостных автохулиганов
С предложением об ужесточении ответственности автомобилистов выступили в Госдуме РФ.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / JOEL CARRETT, 5-tv.ru
Автохулиганов начнут лишать водительских удостоверений. С таким предложением выступили в Госдуме. Если законопроект одобрят, безнаказанно облить пешехода грязью или подрифтовать на детской площадке — больше не получится.
На первый раз нарушитель может отделаться штрафом, а вот за повторное действие лишиться прав.
«Предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами. <…> Считаю, что нужно внести изменения в статью 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство», — цитирует РИА Новости автора инициативы и зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елену Вторыгину.
Парламентарий добавила, что к хулиганству будет отнесено и поведение автомобилиста в сети. В пример она привела случай во Владивостоке, когда водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео. Позднее мужчина опубликовал ролик с произошедшим и подписал его — «Бесплатная мойка (лиц)».
Пост в дальнейшем он, конечно, удалил и принес извинения жителям Приморья, однако суд все же оштрафовал его за мелкое хулиганство на 80 тысяч рублей. А потом выяснилось, что это не первый прецедент с его участием.
Вторыгина считает, что ситуация с хулиганством и хамством по отношению к людям осложняется еще и тем, что оно распространено в интернете и рискует стать вирусным.
Читайте также
46%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?