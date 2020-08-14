За что предложили лишать прав злостных автохулиганов

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С предложением об ужесточении ответственности автомобилистов выступили в Госдуме РФ.

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Фото, видео: ТАСС / JOEL CARRETT, 5-tv.ru

Автохулиганов начнут лишать водительских удостоверений. С таким предложением выступили в Госдуме. Если законопроект одобрят, безнаказанно облить пешехода грязью или подрифтовать на детской площадке — больше не получится.

На первый раз нарушитель может отделаться штрафом, а вот за повторное действие лишиться прав.

«Предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами. <…> Считаю, что нужно внести изменения в статью 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство», — цитирует РИА Новости автора инициативы и зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елену Вторыгину.

Парламентарий добавила, что к хулиганству будет отнесено и поведение автомобилиста в сети. В пример она привела случай во Владивостоке, когда водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео. Позднее мужчина опубликовал ролик с произошедшим и подписал его — «Бесплатная мойка (лиц)».

Пост в дальнейшем он, конечно, удалил и принес извинения жителям Приморья, однако суд все же оштрафовал его за мелкое хулиганство на 80 тысяч рублей. А потом выяснилось, что это не первый прецедент с его участием.

Вторыгина считает, что ситуация с хулиганством и хамством по отношению к людям осложняется еще и тем, что оно распространено в интернете и рискует стать вирусным.

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