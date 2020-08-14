«Не с целью заработать»: Сбербанк отменил рассылку сообщений о переводах на карту

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Валентин Черников
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Уведомления о финансовых операциях станут доступны только при подключении специального сервиса.

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Фото, видео: globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС- и push-уведомлений о переводах на банковскую карту, сообщил РБК. Отныне такие сообщения станут доступны лишь подключившим услугу «Уведомления по карте».

Сервис включает уведомления обо всех операциях по карте, в том числе о списании средств при оплате в магазинах, переводы другим лицам и так далее. Оформить услугу можно за 30 рублей в месяц для базовых карт и 60 рублей — для стандартных. Для премиальных и кредитных карт предусмотрен нулевой тариф.

Представители банка не прокомментировали изданию, в связи с чем введены изменения. По мнению отдельных финансовых экспертов, таким образом Сбербанк решил нарастить прибыль в условиях пандемии. Бизнес-аналитик, глава департамента финансов и маркетплейс компани AIC Евгений Ефанов в интервью 5-tv.ru изложил иную точку зрения.

«Полагаю, это эксперимент не с целью заработать, а понять, нужна ли эта функция людям. Мне кажется, это больше технологическое решение, чем финансовое. Да, если с каждого клиента брать по 60 рублей, получится неплохая сумма. Но повышение ставки дает гораздо больше денег, чем подобные меры. Отменив рассылку, Сбербанк сможет оптимизировать свои бизнес-процессы и расходную часть бюджета», — сказал эксперт.

Ефанов также не исключил, что на такой эксперимент Сбербанк решился ради удобства клиентов после изучения общественного мнения.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне не смогут больше пополнять наличными анонимные электронные кошельки.

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