Из-за забастовки частично остановлена работа Минского тракторного завода
Рабочие завода вышли колонной в город, растянув огромные плакаты.
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия, Telegram @tutby_official
Часть цехов Минского транспортного завода (МТЗ) фактически остановила работу в связи с проходящими на территории несанкционированными митингами рабочих. Об этом РИА Новости сообщил представитель предприятия.
О сроках приостановки деятельности, а также о том, какие именно цеха не работают, он затруднился пояснить.
Ранее к протестующим прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Рабочие потребовали, чтобы встреча с ним происходила в присутствие СМИ, которых не пустили на территорию.
«Выходи!» — прокричали приехавшему чиновнику сотрудники предприятия.
Позднее в сети появилась информация о том, что работники МТЗ выстроились в колонну и вышли в город.
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