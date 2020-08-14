Из-за забастовки частично остановлена работа Минского тракторного завода

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Светлана Шевченко
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Рабочие завода вышли колонной в город, растянув огромные плакаты.

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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия, Telegram @tutby_official

Часть цехов Минского транспортного завода (МТЗ) фактически остановила работу в связи с проходящими на территории несанкционированными митингами рабочих. Об этом РИА Новости сообщил представитель предприятия.

О сроках приостановки деятельности, а также о том, какие именно цеха не работают, он затруднился пояснить.

Ранее к протестующим прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Рабочие потребовали, чтобы встреча с ним происходила в присутствие СМИ, которых не пустили на территорию.

«Выходи!» — прокричали приехавшему чиновнику сотрудники предприятия.

Позднее в сети появилась информация о том, что работники МТЗ выстроились в колонну и вышли в город.

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