Сбербанк не будет отменять бесплатные sms-уведомления о переводах

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Андрей Чапыгин
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Пресс-служба банка опровергла недавние новости, что информирование о переводах становится платным.

Сбербанк не будет отменять бесплатные sms-уведомления о переводах

Фото: ТАСС / Евгений Разумный

Сбербанк не будет вводить плату для клиентов за получение уведомлений о переводах в виде sms-сообщений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Как рассказали представители Сбербанка, никаких изменений в работе услуги не будет.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические sms-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в sms-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится», — рассказали в компании.

Также в банке отметили, что большая часть клиентов уже пользуется функционалом «Сбербанка Онлайн», где с помощью приложения клиент получает push-уведомления, а не sms-сообщения. По словам пресс-службы, такой способ намного удобнее.

Информация о том, что уведомления о переводах перестают быть бесплатными, появилась в пятницу, об этом рассказали в РБК. Якобы эта услуга станет доступна лишь после подключения услуги «Уведомления по карте», которая для кредитных и премиальных будет стоить 30 рублей, а для стандартных карт — 60. В банке заявили, что эта мера не является финансовым решением, а вводится, чтобы определить, есть ли спрос на эту услугу.

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