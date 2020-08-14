Джордж Сорос раскрыл секрет собственного успеха

Занять лидирующие позиции на финансовом рынке Джоржу Соросу помог особый психологический подход. Об этом знаменитый трейдер и инвестор рассказал в интервью немецкой газете Die Welt.

По его словам, ключевая часть его успеха заключается в признании и исправлении собственных ошибок. Кроме того, в основе принципов миллиардера лежала собственная теория рефлексивности фондовых рынков. Согласно ей, решения о покупках и продажах ценных бумаг принимаются на основе ожиданий цен в будущем. А поскольку ожидания — категория психологическая, она может быть объектом информационного воздействия. Поэтому, как считает Сорос, для расшатывания финансового рынка важно задействовать СМИ. В частности, заказные статьи в аналитических изданиях.

Как отмечает финансист, искаженные взгляды на вещи приводят к неадекватным действиям. Это понимание дало ему преимущества перед конкурентами. В то же время немалую роль в торговых стратегиях Сороса играло наличие инсайдерской информации и чутье самого трейдера.

Однако секрет успеха был утрачен, когда в свет вышла его книга «Алхимия финансов». В ней он поделился своими наблюдениями с читателями, среди которых оказалась масса трейдеров. Многие участники рынка изучили методы инвестора и потеснили его с финансового Олимпа. В то же время немалую роль в торговых стратегиях Сороса играло наличие инсайдерской информации и чутье самого трейдера.

Знаменитым Сорос стал после «черной среды» 16 сентября 1992 года — дня значительного падения стоимости фунта стерлингов относительно немецкой марки. По одной их распространенных версий, за несколько лет до этого трейдер спланировал масштабную операцию. Он скупал фунты небольшими партиями. Затем, используя сформированные валютные резервы, 15 сентября его фонд Quantum одномоментно продал около пяти миллиардов фунтов в обмен на 15 миллиардов немецких марок. Это привело к ослаблению британской валюты и выходу Великобритании из Европейской валютной системы.

Вместе с тем Сорос многократно обвинялся в финансировании и помощи оппозиции в разных странах, в том числе на постсоветском пространстве. Поводом стала деятельность его благотворительного фонда «Открытое общество».

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