«Евросоюз формирует оборонительный фронт против США в споре по «Северному потоку-2», — с таким заголовком вышла статья немецкой газеты Die Welt. Журналисты утверждают, что во время недавней видеоконференции абсолютное большинство стран ЕС выразили Вашингтону протест в связи с санкционным давлением.

В Брюсселе считают, что такая политика Вашингтона нарушает международное право и может серьезно ударить по европейской экономике. Законопроект о расширении американских санкций в отношении «Северного Потока-2» был внесен на рассмотрение Конгресса в начале июня. Ограничения направлены на то, чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из европейских партнеров «Северного потока-2», немецкая компания Uniper, считает, что проект может быть заморожен из-за ожидаемых санкций США.