Глава ЦИК Белоруссии признала свой диван в видеообращении Тихановской

Светлана Тихановская записывала обращение к белорусам с призывом не участвовать в протестных акциях в кабинете председателя ЦИК. Информацию подтвердила Лидия Ермошина, возглавляющая ведомство, сообщает KP.RU.

На видеообращении кандидата в президенты Белоруссии многие заприметили черную кожаную мебель — совсем как на официальных снимках главы ЦИК Ермошиной.

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — призналась госслужащая.

Чиновница добавила, что Тихановская приезжала в ЦИК, чтобы подать жалобу. Ее пригласили в кабинет руководителя ведомства для встречи с высокопоставленными сотрудниками из правоохранительных органов. Что было потом, Ермошина не знает, поскольку ее не было в кабинете.

«Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними», — сообщила политик.

Также глава ЦИК добавила, что все жалобы от кандидатов в президенты были отклонены.

«Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: «Мы можем просто потерять страну», — заявила Ермошина.

По ее мнению, в стране пытаются провернуть цветную революцию, как это уже произошло во многих государствах.

«Люди думают, что они выходят по своей инициативе. На самом деле все срежиссировано», — заявила глава ЦИК Белоруссии.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву — там ей предоставили убежище. Чуть позже белорусские СМИ обнародовали видеообращение, на котором участница выборов, потупив глаза, зачитала написанный на листке призыв не участвовать в протестных акциях и не сопротивляться милиционерам.

Ранее 5-tv сообщал, что по заявлению Тихановской, на выборах в президенты Белоруссии ее поддержали порядка 60-70% населения.