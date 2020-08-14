Тихановская заявила, что на выборах ее поддержали 60-70% избирателей
Кандидат в президенты Белоруссии опубликовала новое видеообращение, в котором призвала остановить насилие.
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия, YouTube @Страна для жизни
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая на данный момент находится в Литве, обратилась к поддержавшим ее гражданам. В своем новом видеообращении, опубликованном на YouTube, она поблагодарила свою команду и людей, проголосовавших за нее на выборах.
По ее словам, сторонников «перемен» в стране оказалось большинство — согласно данным протоколов, там, где комиссии «честно» посчитали голоса, ее поддержали порядка 60-70% избирателей, а в Новой Боровой — 90%.
«Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами», — сказала Тихановская, добавив, что «мирный» выход белорусов на улицы превратился в «кровавую бойню».
Она также заявила, что сейчас важно остановить насилие на улицах и призвала власти пойти на диалог. В частности, Тихановская попросила всех мэров городов выступить организаторами мирных собраний 15–16 августа.
Кроме того, она обратила внимание на мирные «цепи солидарности» женщин с цветами в руках, которые призывают остановить насилие во время столкновений.
Тихановская выразила благодарность тем предприятиям, которые, по ее словам, уже начали участвовать в забастовках, в частности Белорусский металлургический завод (БМЗ), Минский электротехнический завод имени Козлова и Минский автомобильный завод (МАЗ). Более того, она призвала белоруссов подписаться, что они голосовали за нее.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК Белоруссии публиковал предварительные результаты голосования на выборах президента по регионам. Согласно этим данным, в Минске за Тихановскую проголосовали почти 15% избирателей. За действующего главу государства Александра Лукашенко отдали свои голоса 64,49% белорусов.
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