Тихановская заявила, что на выборах ее поддержали 60-70% избирателей

|
Молодцова Анна
50

Кандидат в президенты Белоруссии опубликовала новое видеообращение, в котором призвала остановить насилие.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия, YouTube @Страна для жизни

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая на данный момент находится в Литве, обратилась к поддержавшим ее гражданам. В своем новом видеообращении, опубликованном на YouTube, она поблагодарила свою команду и людей, проголосовавших за нее на выборах.

По ее словам, сторонников «перемен» в стране оказалось большинство — согласно данным протоколов, там, где комиссии «честно» посчитали голоса, ее поддержали порядка 60-70% избирателей, а в Новой Боровой — 90%.

«Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами», — сказала Тихановская, добавив, что «мирный» выход белорусов на улицы превратился в «кровавую бойню».

Она также заявила, что сейчас важно остановить насилие на улицах и призвала власти пойти на диалог. В частности, Тихановская попросила всех мэров городов выступить организаторами мирных собраний 15–16 августа.

Кроме того, она обратила внимание на мирные «цепи солидарности» женщин с цветами в руках, которые призывают остановить насилие во время столкновений.

Тихановская выразила благодарность тем предприятиям, которые, по ее словам, уже начали участвовать в забастовках, в частности Белорусский металлургический завод (БМЗ), Минский электротехнический завод имени Козлова и Минский автомобильный завод (МАЗ). Более того, она призвала белоруссов подписаться, что они голосовали за нее.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК Белоруссии публиковал предварительные результаты голосования на выборах президента по регионам. Согласно этим данным, в Минске за Тихановскую проголосовали почти 15% избирателей. За действующего главу государства Александра Лукашенко отдали свои голоса 64,49% белорусов.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
В России разработали компактный пистолет для МВД и Росгвардии
16:13
«Мои любимые девочки» — Игоря Крутого тронула фотография второй жены
16:09
За что предложили лишать прав злостных автохулиганов
15:59
Адвокат семьи Картрайта потребовал, чтобы Марину Кохал оставили в СИЗО
15:55
Аварийная посадка А321 в кукурузном поле: Как еще могли развиваться события?
15:28
Тихановская заявила, что на выборах ее поддержали 60-70% избирателей

Сейчас читают

«Я тебя просто застрелю»: Светлана Лазарева ответила на слухи о разводе с мужем
Фото протокола, в котором Ефремов признает вину в смертельном ДТП
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок