Полиция задержала москвича, жестоко избившего малолетних детей жены

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Алиса Маркова
Эксклюзив 117

Годовалая девочка и трехлетний мальчик вместе с матерью были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Полиция задержала москвича, жестоко избившего малолетних детей жены

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

В Москве задержан 21-летний мужчина, который по предварительной информации, почти до полусмерти избил двух детей своей жены. Прибывшие на место произошедшего медики госпитализировали детей: годовалую девочку с переломами костей черепа и трехлетнего мальчика с тяжелыми травмами головы. 23-летняя мать малышей также была жестоко избита и доставлена в медучреждение.

5-tv.ru

По информации 5-tv.ru, у мужчины и его побитой супруги также есть совместный ребенок — ему всего один месяц. Он не пострадал. Младенца на время разбирательства забрали работники социальной службы.

По словам очевидцев, произошедшее в семье было вполне ожидаемым. Соседи нередко слышали скандалы. Этим летом мужчина уже якобы угрожал своей жене убийством.

На этот раз, по предварительным данным, женщина поздно вернулась домой с гулянки. Мужчина, ожидавший супругу дома, со злости избил ее детей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения. Предположительно, 23-летнюю Екатерину Скалон мог избить сожитель.

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