Неспокойное время: что сулят планеты знакам зодиака с 17 по 23 августа
Астролог Алена Никольская рассказала, что будет влиять на поведение людей в предстоящую неделю.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /National Aeronautics & Space Adm, YouTube @Алена Никольская
Неделя с 17 по 23 августа будет идеальной для планирования и обдумывания планов на будущее. Все потому, что в середине недели будет новолуние, а среди звезд и планет будет несколько интересных союзов. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.
Так, сочетание Солнца, Меркурия и Марса принесет удачу во встречах как деловых, так и личных.
«В понедельник Солнце с Меркурием будет в соединении и в хорошем аспекте к Марсу. А это значит, что те встречи, договоренности, что у вас будут в начале недели, имеют шансы перерасти во что-то серьезное. Поэтому обязательно это используйте и для деловых встреч, и для личной жизни», — уверена астролог.
В середине недели ожидается новолуние. Никольская отмечает, что это благоприятное время обдумать планы на будущее, а начать действовать уже спустя несколько дней.
«Имеет смысл в среду и в четверг подзадуматься о планах на ближайший лунный месяц, а в пятницу начать действовать. Почему именно в пятницу? У Луны еще нет сил в середину недели», — рассказывает собеседница 5-tv.ru.
Также она отметила, что в четверг Меркурий переходит в свой знак силы — Деву, что означает самое высокое усиление активности. По словам Никольской, мозг в этот день у людей будет работать на 1000%, поэтому нельзя упустить такую благоприятную возможность.
Однако в конце прогноза астролог напомнила, что в предстоящую неделю на небе все еще будет квадратура Марса к социальным планетам: Юпитеру, Сатурну и Плутону. И в это время нужно быть осторожным, не ввязываться в разборки и избегать шумных мест.
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