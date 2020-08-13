По результатам исследования портала «Работа.ру», каждый шестой владелец компании при приеме соискателя на работу обращает особое внимание на его зодиакальную характеристику. Почему так происходит? И действительно ли человеку может не везти на собеседованиях только из-за «не удобного» знака зодиака? За комментариями 5-tv.ru обратился к профессионалам по побору, развитию и оценке персонала.

Как утверждает эксперт Наталья Осетрова, за долгие годы работы в этой сфере ей однажды самой пришлось столкнуться с руководителем, для которого астропрогноз был жизненно необходим. По мнению собеседницы 5-tv.ru, зачастую, это обусловлено двумя причинами. Во-первых, мало кому понравится работник, который вечно перечит начальству, поэтому в приоритете персонал со схожим психологическим портретом. Во-вторых, большое значение имеет конкретный профиль работы.

«Грубо говоря, если нужен менеджер по продажам, то это скорее будет какой-то огненный знак или знак земли, потому что это люди, ориентированные на дело и практику. Здесь зависит от индивидуальных заморочек того, кто подбирает себе таких людей. Если есть какие-то стереотипы в отношении определенных знаков, то они срабатывают триггерами. Если нет, то нет», — заметила Наталья Осетрова.

Бояться не стоит?

Эксперт компании HeadHunter Зулия Лоикова, в свою очередь, согласилась с этим мнением, однако подчеркнула, что лично никогда не пользуется методикой анализа зодиакальной характеристики. И главная тому причина — некорректный результат.

«Я смотрю на совокупность других факторов. Потому что компании — это живой организм. Человек, которого мы ищем, должен обладать конкретным набором компетенций, личных профессиональных, жизненных, психологических для того, чтобы успешно справляться с работой и для того, чтобы работа соответствовала ценностям, ожиданиям», — поделилась Зулия.

По мнению эксперта, в большинстве случаев причиной увольнения человека как раз являются различия в системе ценностей. К примеру, если начальник привык к авторитарному типу управления, то молодому поколению это вряд ли понравится. Свободные и независимые юные работники предпочтут уйти из ненавистного офиса, чем слушать ежедневные нотации.

«Часть коллег к этому негативно относятся, часть — очень даже приветствует. Ожидания обеих сторон должны быть релевантны. Может быть в какой-то мере знаки зодиака могут на этой повлиять. Например, некоторые более коммуникабельны. Но опираться только на это я бы не стала», — пояснила эксперт.

Зулия Лоикова припомнила случай, когда один известный бизнесмен заключил контракт с астрологом, чтобы тот рассматривал натальную карту каждой персоны, желавшей посотрудничать. По мнению специалиста, данная методика, к сожалению, не всегда оправдывает себя.

«То, что я слышала от коллег, в основном это были критерии, когда какой-то знак не должен с кем-то конфликтовать. Условно, мы знаем, что Стрелец, например, коммуникабелен. Или кто-то хорошо справляется с усидчивостью. Но этот паттерн не ко всем применим», — в заключение напомнила Зулия.

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