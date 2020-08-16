Видео с места падения стены в ТРЦ «МЕГА Дыбенко» в Петербурге

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Алиса Маркова
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ЧП произошло в воскресенье, 16 августа.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; vk.com/spb_today

Очевидцы публикуют видео, снятое в торгово-развлекательном центре «МЕГА Дыбенко» на юге Петербурге. На записи видно, как напротив входа в IKEA лежит огромная конструкция. Свидетели произошедшего отмечают, упала гипсокартонная стена во внутренней части здания во время перепланировки. По предварительны данным, обошлось без пострадавших. Сотрудники МЧС на место не выезжали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Видео с места падения стены в ТРЦ «МЕГА Дыбенко» в Петербурге

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