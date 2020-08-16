«Вы уничтожаете лицо России»: Галкин выступил в защиту горы Куштау

Максим Галкин записал видеоролик в поддержку экоактивистов, борющихся за сохранение уникального шихана Куштау в Башкирии. Эмоциональное видео с обращением к руководству Башкирской содовой компании, намеренной заняться разработкой горы, он выложил в Instagram.

Юморист напомнил, что гору Куштау наравне с другими шиханами, которыми славится Башкирия, должны были внести в заповедную зону еще во времена СССР, но этого не случилось. Сейчас, по его мнению, местный бизнес пытается не просто нажиться на природном богатстве, но и гонится за сверхприбылями, уничтожая визитную карточку своего края.

«Башкирская содовая компания не закончит своей существование, если ей не достанется шихан Куштау — ну, меньше будет прибыли. Вы знаете, я не очень любил цитату из своего же монолога, потому что у нас и так нет уважения к богатству, к капиталу в стране, но, тем не менее, здесь это очень актуально. «Проблема России не в том, что у нас бедных много, проблема России в том, что богатые никак не нажрутся», — сказал Галкин.

Он добавил, что если в Башкирии пекутся о том, чтобы сохранить для людей рабочие места, которые дает содовая компания, им стоит подумать, как обеспечить ими граждан иначе. В противном случае, по словам Галкина, потомкам жителей республики будет трудно узнать свою историю.

«Вы, я сейчас обращаюсь к Башкирской содовой компании, вы уничтожаете лицо Башкортостана. Тем самым вы уничтожаете лицо России. <…> Как вы объясните своим потомкам, своим внукам, что уникального было на этой земле? Вы им будете фотки показывать? Или результаты своих разработок?» — заключил Галкин.

На обращение юмориста обратил внимание актер Максим Виторган. Он сделал репост и присоединился к словам поддержки жителям Башкирии, неравнодушным к судьбе знаменитого шихана.

Instagram @shihan_of_bashkortostan, @life2film, vk.com/lagerkushtau, 5-tv.ru

Накануне в Башкирии на горе Куштау задержали более 20 местных жителей, которые разбили на шихане лагерь, чтобы защитить достопримечательность от действий содовой компании. Как сообщал 5-tv.ru, в ходе стычки с сотрудниками ЧОПа против людей применяли слезоточивый газ. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных к вечеру 15 августа составило 79 человек. Сегодня в Башкирии намечен новый митинг в поддержку защитников Куштау. Местные жители хотят охватить шихан живой цепью и не пускать туда представителей содовой компании.