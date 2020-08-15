В Башкирии на горе Куштау начались столкновения экоактивистов с сотрудниками ЧОП

Столкновения между экоактивистами и сотрудниками ЧОП произошли на горе Куштау в республике Башкирия. На месте дежурили правоохранители — сотрудники Росгвардии и полиции.

На горе расположен лагерь защитников горы от вырубки леса и разработки «Башкирской содовой компании». В нем на постоянной основе проживает около полусотни человек, в том числе женщины и дети.

По данным радиостанции, активистов бьют дубинками и применяют против них спецтехнику. Как сообщил РБК адвокат Эмиль Галимов, полиция жестко задержала более 20 человек, сейчас к ним не пускают защитника.

Разработка горы «Башкирской содовой компанией» началась год назад. Против нее выступили общественные деятели республики, обратившись к главе региона. Однако отменить решение о разработке он отказался, мотивировав это тем, что останавливать производство нельзя, и такое решение лишило бы работы множество граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как чиновница из Башкирии назвала причиной безработицы высокие пособия.