«Стою перед вами на коленях»: Лукашенко обратился к собравшимся на митинге
Белорусский лидер выступил на акции, которая была организована в его поддержку.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге, который в воскресенье, 16 августа, был организован в его поддержку. Стоя за трибуной он обратился к собравшимся с громкими словами, заявив, что стоит на коленях.
«Я стою перед вами на коленях, впервые в своей жизни. Вы это заслужили», — сказал Лукашенко, заканчивая свое выступление.
Отмечается, что фраза была фигуральной, и в действительности президент не опускался на колени.
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии проходил в центре Минска на площади Независимости, где собралось несколько тысяч человек.
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