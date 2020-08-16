«Стою перед вами на коленях»: Лукашенко обратился к собравшимся на митинге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге, который в воскресенье, 16 августа, был организован в его поддержку. Стоя за трибуной он обратился к собравшимся с громкими словами, заявив, что стоит на коленях.

«Я стою перед вами на коленях, впервые в своей жизни. Вы это заслужили», — сказал Лукашенко, заканчивая свое выступление.

Отмечается, что фраза была фигуральной, и в действительности президент не опускался на колени.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии проходил в центре Минска на площади Независимости, где собралось несколько тысяч человек.