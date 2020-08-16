Забеременевшая 13-летняя школьница показала новорожденную дочь

Школьница из Красноярского края, забеременевшая в 13 лет якобы от своего 10-летнего друга, родила ребенка. Как рассказала малолетняя мать на своей странице в Instagram, ей уже принесли малышку после осмотра.

Роды у девушки прошли около 10 утра. По словам школьницы, это было очень тяжело и мучительно.

«Я не могу отойти от этого. Все тело болит, я порвалась на родах. Это адская боль, ничего не могу. Мне прокололи пузырь, потом поставили обезболивающее в спину часов в 12. Я спала 7 утра, а потом начались жуткие схватки. Я думала, что сдохну. О боже! Малышку забрали, чтобы посмотреть все ли хорошо», — рассказывала молодая мать в одной из публикаций на своей странице в Instagram.

Instagram @uverdig_ivv

Сейчас же девушка начинает восстанавливаться после тяжелых родов, и ей уже принесли ребенка после осмотра. Школьница тут же выложила фотографию с малышом, подписав «принесли ко мне мою кроху». Она пока не сообщила ни вес, ни рост малышки, а также не рассказала, какое выбрала имя.

Instagram @uverdig_ivv

Девушка прославилась на всю страну, когда заявила, что в 13 лет ждет ребенка от своего 10-летнего друга. Она утверждала, что именно он отец, однако тесты показали совсем другой результат. После этого она призналась, что отцом может быть 15-летний учащийся ее школы, который сейчас находится под следствием. Воспитывать же малыша молодая мать планирует с другом, которому уже исполнилось 11 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности родов девочки.