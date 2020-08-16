Пятерых бандитов, планировавших атаковать полицейских, задержали в Махачкале

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Андрей Чапыгин
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По данным ФСБ, задержанные готовили ряд вооруженных нападений на правоохранителей.

Пятерых бандитов, планировавших атаковать полицейских, задержали в Махачкале

Фото: www.globallookpress.com /Hendrik Schmidt, 5-tv.ru

Пятеро участников вооруженной группы, готовившей нападение на сотрудников полиции, задержаны в Махачкале. Об этом передает региональное управление ФСБ.

По предварительным данным, задержанные намеревались совершить ряд атак на полицейских как в самой Махачкале, так и в Хасавюрте и в Дербенте. Никому из них нет 18 лет. При досмотре сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено холодное оружие и камуфлированное обмундирование.

В настоящий момент проводятся соответствующие проверки в отношении задержанных. Собранный материал направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как следователи задержали мужчину, переломавшего кости детям своей жены.

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