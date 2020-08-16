Следователи задержали отчима, переломавшего кости детям загулявшей жены

Представители Следственного комитета РФ задержали ранее судимого 21-летнего мужчину. Его подозревают в насилии над малолетними детьми и в покушении на убийство младшей девочки. Оба являются отпрысками его супруги от других отношений.

Представитель Главного следственного управления СК РФ Москвы Юлия Иванова сообщила жуткие детали происшествия.

«Подверг избиению годовалую дочь своей сожительницы, в результате чего она получила множественные травмы головы и тела», — сказала она.

Прокуратура Москвы проводит свою проверку случившегося. Как стало известно, причиной нападения на детей стала месть их 23-летней матери. Когда та ушла в сауну и не вернулась в обещанное время, молодой отчим избил пасынка 2017 года рождения и падчерицу 2019 года рождения, которая пострадала особенно сильно.

При этом общего ребенка, которому нет еще и полугода, изверг не тронул. Когда жена вернулась домой, она также подверглась избиению. Сейчас дети находятся в больнице. У мальчика множественные гематомы, у девочки зафиксировали перелом черепа.

Стало известно, что мужчина ранее был судим за кражу, а в апреле 2020 года его судили по статье 119 Уголовного кодекса РФ, когда он угрожал жене убийством. Несмотря на это, женщина повторно вышла за него замуж и родила ему общего ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Башкирии мать жестко избила ребенка на глазах у соседей.