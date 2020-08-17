«Шел в туалет»: абсолютно голого Тарзана не смутил беспорядок в ванной — фото

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Валентин Черников
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Муж Наташи Королевой без лишнего стеснения продемонстрировал очередное обнаженное фото.

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Известный своей эксцентричностью стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко взбудоражил сеть домашним селфи, где запечатлел себя обнаженным. В кадре видно его отражение в зеркале возле ванной комнаты. То, что обычно доступно лишь взору супруги — певицы Наташи Королевой, артист скрыл с помощью эмодзи.

«Шел в туалет и вдруг решил, что уж давно я не голил», — написал в рифму Тарзан.

Instagram @tarzan___official

Многие подписчики Глушко в Instagram остались недовольны публикацией. Отдельные подписчики обвинили его в нарциссизме, а другие посетовали, что автор поста скрыл мужское достоинство. В глаза фолловерам бросился и беспорядок в этой части дома звездной семьи, но этот камень бросили в огород хозяйки.

«Наверно, это норма, когда мужик постоянно любуется своим туловищем и выставляет голые фото»;

«Покажи уже там, какой он»;

«Это уже некрасиво!»

«Пошло!» — отреагировали недовольные пользователи.

Нашлось и немало тех, кого впечатлила фигура Тарзана. Поклонники посчитали, что стройное тело не нужно прятать, и пожелали побольше подобных снимков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева увидела Тарзана с двумя змеями.

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