«Шел в туалет»: абсолютно голого Тарзана не смутил беспорядок в ванной — фото
Муж Наташи Королевой без лишнего стеснения продемонстрировал очередное обнаженное фото.
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Фото, видео: Instagram @tarzan___official
Известный своей эксцентричностью стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко взбудоражил сеть домашним селфи, где запечатлел себя обнаженным. В кадре видно его отражение в зеркале возле ванной комнаты. То, что обычно доступно лишь взору супруги — певицы Наташи Королевой, артист скрыл с помощью эмодзи.
«Шел в туалет и вдруг решил, что уж давно я не голил», — написал в рифму Тарзан.
Многие подписчики Глушко в Instagram остались недовольны публикацией. Отдельные подписчики обвинили его в нарциссизме, а другие посетовали, что автор поста скрыл мужское достоинство. В глаза фолловерам бросился и беспорядок в этой части дома звездной семьи, но этот камень бросили в огород хозяйки.
«Наверно, это норма, когда мужик постоянно любуется своим туловищем и выставляет голые фото»;
«Покажи уже там, какой он»;
«Это уже некрасиво!»
«Пошло!» — отреагировали недовольные пользователи.
Нашлось и немало тех, кого впечатлила фигура Тарзана. Поклонники посчитали, что стройное тело не нужно прятать, и пожелали побольше подобных снимков.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева увидела Тарзана с двумя змеями.
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