Гений, успевавший все: 85 лет со дня рождения Олега Табакова

Ровно 85 лет назад родился Олег Табаков.

Балагур, умеющий играть все — именно так говорят о нем коллеги. До сих пор удивительно, как Табаков успевал столько — он был директором «Современника», создателем Табакерки, худруком МХАТа.

И, конечно, воспитал не одно поколение талантливых актеров.

О планете «Табаков» рассказывает Вячеслав Николаев.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «След» накануне своего юбилея рассказал о сложной операции сына.