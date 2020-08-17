Гений, успевавший все: 85 лет со дня рождения Олега Табакова
На счету народного артиста 120 только киноработ. И все без исключения — персонажи из разряда негероических, неглавных, но всегда запоминающихся.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Ровно 85 лет назад родился Олег Табаков.
Балагур, умеющий играть все — именно так говорят о нем коллеги. До сих пор удивительно, как Табаков успевал столько — он был директором «Современника», создателем Табакерки, худруком МХАТа.
И, конечно, воспитал не одно поколение талантливых актеров.
О планете «Табаков» рассказывает Вячеслав Николаев.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «След» накануне своего юбилея рассказал о сложной операции сына.
Читайте также
82%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?