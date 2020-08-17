Гений, успевавший все: 85 лет со дня рождения Олега Табакова

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На счету народного артиста 120 только киноработ. И все без исключения — персонажи из разряда негероических, неглавных, но всегда запоминающихся.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Ровно 85 лет назад родился Олег Табаков.

Балагур, умеющий играть все — именно так говорят о нем коллеги. До сих пор удивительно, как Табаков успевал столько — он был директором «Современника», создателем Табакерки, худруком МХАТа.

И, конечно, воспитал не одно поколение талантливых актеров.

О планете «Табаков» рассказывает Вячеслав Николаев.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «След» накануне своего юбилея рассказал о сложной операции сына.

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