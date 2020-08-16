Звезда сериала «След» накануне своего юбилея рассказал о сложной операции сына

Звезде сериала «След» Евгению Кулакову 17 августа исполняется 40 лет. Он известен публике по ролям в таких сериалах как «Воронины», «Физрук», «Метод», «Кровавая барыня» и другие, а также по множеству работ в московском театре «Эрмитаж». Накануне юбилея 5-tv.ru позвонил артисту, чтобы узнать, как он собирается отметить эту дату.

Оказалось, что на празднование дня рождения у Кулакова времени нет — он полностью поглощен хлопотами в связи с предстоящей его сыну операцией, которая назначена на начало сентября — у 15-летнего подростка ДЦП и аутизм. Чтобы мальчик мог самостоятельно передвигаться, необходимо хирургическое вмешательство и сложная реабилитация. Поэтому, как рассказал Евгений, весь день 17 августа у него расписан по минутам: сначала он собирается везти сына и двухлетнюю дочку на занятия, потом — на консультацию с врачами, позже должен встретиться с представителями социальных служб.

«Но может быть мы вечером сядем и попьем чаю», — предположил актер.

По его словам, сейчас Илья чувствует себя хорошо, однако постепенно теряет способность ходить, что часто бывает у детей с ДЦП, когда мышцы «не поспевают» за резким «ростом организма», и спасти может только операция.

«Для нас это как-то очень неожиданно год назад случилось, и мы много-много посетили врачей и пришли к выводу, что это нужно сделать, чтобы сохранить самостоятельность нашего сына», — рассказывает Евгений.

В настоящее время мальчик передвигается на коляске и ходит со специальными ходунками, самостоятельно может сделать только пару шагов на согнутых ногах.

«Но, к сожалению, эта вещь имеет такой прогрессирующий эффект, то есть может быть только хуже, даже на этом уровне остаться не может. Это будет все больше и больше, и колени не будут позволять разгибаться ногам», — пояснил Кулаков.

Сама операция будет делаться бесплатно, по квоте, а вот средства на дорогостоящую реабилитацию, артисту, который является единственным кормильцем в семье (супруга Ольга все время посвящает детям), помогает собрать благотворительный фонд. Илье потребуется устройство, которое называется вертикализатор, и через фонд «АиФ. Доброе сердце» удалось собрать уже половину необходимой суммы.

Творческие планы артиста связаны с той же темой, с которой ему приходится соприкасаться каждый день дома. Как рассказал Евгений Кулаков, они с женой думают о спектакле по рассказу Рэя Брэдбери, в котором повествуется об особенном ребенке.

«Мы когда читали этот рассказ, написанный в 1950-х годах Брэдбери, который не знал, насколько нам известно, этой темы лично, на собственном опыте, он описал, удивительно описал принятие вот этого факта и человеком, и обществом. И мы сейчас с фондом Дмитрия Нагиева ищем финансирование на постановку этого спектакля режиссером Михаилом Ливитиным-младшим», — поделился актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгений Кулаков на своей странице в Instagram объявил сбор средств на лечение сына.