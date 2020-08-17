У берегов Маврикия пополам раскололся японский танкер, севший на мель. Из пробоины вылилось около тысячи тонн мазута. Топливо попало в воды, называемые «международной экологической жемчужиной», где обитают редкие дикие животные.

Огромное нефтяное пятно удалось снять с воздуха. Ситуация приобретает катастрофические масштабы — течь не удается остановить. Сейчас на месте работают спасатели. Также борьбу с загрязнением отчаянно ведут местные жители и добровольцы, сооружая заграждения вдоль береговой линии. Ученые говорят: экосистеме острова нанесен непоправимый ущерб. На его устранение уйдут десятки лет. Власти Маврикия готовят иск к японской компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Башкирии на горе Куштау начались столкновения экоактивистов с сотрудниками ЧОП.