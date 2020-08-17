Шаман не смог помочь Ирине Аллегровой забеременеть

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Татьяна Меркер
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Певица пыталась подарить ребенка своему четвертому мужу Игорю Капусте.

Шаман не смог помочь Ирине Аллегровой забеременеть

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

После развода с третьим мужем Ирина Аллегрова страстно влюбилась в танцора из своего коллектива Игоря Капусту. Вскоре пара связала себя узами брака, начала обустраивать быт и планировать ребенка. Попытки «императрицы» забеременеть не увенчались успехом, и она решила прибегнуть к нетрадиционной медицине, рассказывает Собеседник.

Вскоре Аллегрова и Капуста узнали о шамане из Новой Зеландии, который обещал помочь певице в деликатном вопросе. Влюбленные поспешили отправиться к нему на прием. Осмотрев певицу, чародей дал оптимистичный прогноз, и заявил, что необходимо будет пройти специальный мистический ритуал.

Заграничный маг провел над Аллегровой таинственный обряд, читал заговор и жег благовонья, обещая, что вскоре Ирина вновь станет матерью. Но чуда не произошло, певица так и не смогла забеременеть.

Единственным ребенком исполнительницы песни «Угонщица» остается ее дочь Лала, которая подарила ей внука Александра. Мальчика назвали в честь дедушки — отца певицы, советского артиста оперетты и цирка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушило четвертый брак Ирины Аллегровой.

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