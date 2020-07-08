«Не мог спать с пьяной женщиной». Что разрушило четвертый брак Аллегровой?

В жизни Ирины Аллегровой было четыре брака, но сейчас, когда с распада последнего из них прошло уже почти 20 лет, все еще вспоминают ее самую яркую любовь, последнего супруга, танцора Игоря Капусту. Хоть уже были озвучены разные версии их расставания, сестра танцовщика Галина в интервью изданию «Собеседник» раскрыла причину, о которой раньше все молчали.

Игорь пришел в коллектив Аллегровой из ансамбля Аллы Пугачевой «Рецитал». Говорят, певица сразу положила на него глаз и даже отбила у девушки, с которой тот встречался. Вначале все было хорошо, но потом «императрица» зазналась, по мнению сестры Игоря.

«Они бы прожили дольше, если бы она не изменилась и не стала большой звездой! Вопрос — добилась бы она таких успехов без Игоря? Думаю, что нет. Любовь ее вдохновляла и давала огромную силу в искусстве. Чувства нужно беречь, а Ира этого не делала. Она поднималась вверх, а его опускала вниз. Они стали неравными в социальном плане. Он очень хотел заниматься балетом, но она выкинула его из шоу-бизнеса», — вспоминает сестра танцора.

Поговаривали, что в итоге Игорь не выдержал и изменил супруге. Но это не так, возражает Галина Капуста. Причиной расставания стала и гордыня, и чрезмерная тяга певицы к алкоголю.

«Они сильно любили друг друга — у них был тандем. Но Ира все срубила под корень. Она стала унижать его прилюдно, говорить: „Кто ты — и кто я!“. Это самое страшное для мужчины — услышать от любимой такие слова! Плюс он не мог спать с пьяной женщиной, а она часто приходила навеселе домой, устраивая ночные гулянки. Ей было не до Игоря», — заключила Галина.

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