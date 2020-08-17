Проливные дожди продолжают испытывать на прочность транспорт в регионах России

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Мощный ураган накрыл Урал. За несколько часов там выпала половина месячной нормы осадков.

Фото, видео: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

На Урале устраняют последствия мощного урагана. Всего за несколько часов там выпала половина месячной нормы осадков.

Под водой оказались Оренбург и Екатеринбург. Ливневка не справилась и вода хлынула на проезжую часть. Водителям пришлось добираться на работу по капот в воде. На дорогах образовались пробки. Частично остановлена работа общественного транспорта.

Последствия непогоды устраняют и в Биробиджане. Там из-за проливных дождей затоплены дворы, дороги и десятки садовых участков. Пострадал и роддом. Сейчас коммунальщики откачивают воду из подвала медучреждения. 

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