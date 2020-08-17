В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным

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Василий Заика
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В ведомстве отметили, что работодатели обязаны соблюдать минимальную продолжительность еженедельного непрерывного отдыха сотрудников.

В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным

Фото: www.globallookpress.com /Sergey Smirnov, Globallookpress / Creativ Studio Heinemann, Zamir Usmanov, Elena Sikorskaya, Ulrich Zillmann, Konstantin Kokoshkin; ТАСС / Алексей Майшев

В Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным. В ведомстве подчеркнули, что перенос рабочего дня с последней даты года на предшествующую идет вразрез нормам Трудового кодекса (ТК РФ), сообщает РИА Новости.

Специалисты Минтруда пообещали отреагировать на инициативу депутатов от ЛДПР при переносе выходных дней в 2021 году.

«Статьей 110 Трудового кодекса РФ определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день», — говорится в ответе Минтруда главе комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову.

В ведомстве отметили, что работодателям надлежит при планировании режима трудового дня и графиков соблюдать минимальную продолжительность еженедельного непрерывного отдыха сотрудников.

Вопрос о присвоении статуса «выходного» для 31 декабря остро встал в конце 2019 года — предпраздничный день выпадал на вторник. В феврале 2020 года правительство РФ не поддержало соответствующий законопроект представителей фракции ЛДПР. Тогда главы некоторых регионов РФ подписали специальные указы, официально объявив 31 декабря выходным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше.

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