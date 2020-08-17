Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше

Верховный суд РФ разрешил россиянам в день рождения уходить раньше с работы, сообщает РИА Новости. В высшем судебном органе отметили, что для получения послабления на предприятии должна действовать соответствующая традиция.

К подобному решению Верховный суд пришел после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы одной из компаний. Россиянка утверждала, что в коллективе было принято отпускать именинников с работы раньше. В свой день рождения женщина последовала традиции и ушла, поставив в известность непосредственного начальника.

Стоит отметить, что данная «норма» не была юридически закреплена в правилах внутреннего распорядка предприятия. В ходе одной из проверок факт выяснился, и руководство уволило именинницу за прогул. Россиянка подала жалобу в суд, который вынес решение о восстановлении на работе. Впоследствии постановление было отменено, и увольнение признали законным.

В результате женщина подала кассацию в Верховный суд РФ. Ее дело было направлено на пересмотр. В итоге высший судебный орган отказался признавать правомерным вывод апелляционной инстанции.

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